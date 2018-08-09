Православные белорусы организовали отдых для детей из Донбасса

Отдых для семидесяти детей из поселков Саханка, Заиченко, Дзержинское, Ленинское, Новотаврия, Зайцево, которые находятся на линии разграничения в зоне конфликта на Донбассе, организовали волонтеры прихода храма в честь иконы Богоматери «Всех скорбящих Радость» города Минск и другие неравнодушные люди.

Для детей организовали посещение детского парка, аттракционов, аквапарка. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на Sоbor.by.

«Селения, расположенные на линии разграничения, – места, где дети повзрослели очень быстро. К войне здесь дети относятся уже обыденно, за четыре года она стала частью их жизни», – рассказали организаторы.