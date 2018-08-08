В Кременчуге вместо собора УПЦ КП просят создать музей под открытым небом

Противники строительства Свято-Успенского собора УПЦ КП на площади Победы в Кременчуге призывают депутатов Кременчугского городского совета сформировать рабочую группу из историков, археологов и архитекторов, чтобы сохранить фундамент собора, который был разрушен в 1943 году.

На очередной сессии Кременчугского горсовета, которая состоится завтра, 9 августа, депутаты должны принять решение по выделению земли религиозной общине УПЦ КП для строительства Свято-Успенского кафедрального собора на его историческом месте. Для этого религиозной общине нужны 972 кв. м. городской земли, сообщает сайт города Кременчуга "05366.com.ua".

Изучив исторические данные, активисты движения против застройки площади Победы выяснили, что разрушенный собор занимал намного больше места, чем сейчас просит религиозная община для его восстановления. Таким образом, восстановление разрушенного собора невозможно, поскольку он занимал территорию, на которой сейчас расположены другие объекты.

Получается, что проект восстановления памятника архитектуры, представленный религиозной общиной, не соответствует тому сооружению, которое было разрушено в 1943 году и которое предлагается восстановить. На самом деле речь идёт не о восстановлении, а о новом строительстве, которое сделает невозможным восстановление оригинального собора в его первоначальном виде, отмечает издание.

Кроме того, по закону разрешительная документация на восстановление утерянных памятников и эскизный проект должны быть утверждены президентской комиссией.

Вместо строительства или восстановления разрушенного собора активисты движения предлагают провести «музеефикацию» фундамента оригинального собора, чтобы все желающие могли увидеть остатки памятника. Для этого нужно раскопать древний фундамент и накрыть его стеклянным саркофагом, как это делается в других городах Украины и всего мира.

Свои предложения активисты изложили в Заявлении, адресованном мэру Кременчуга Виталию Малецкому. Кроме того, они планируют выступить перед депутатами Кременчугского горсовета во время завтрашней сессии. Никакие протестные митинги не планируются, отмечает городское издание.