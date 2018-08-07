«Голос страны» протоиерей Александр Клименко рассказал о пути к священству и своем формате семейного счастья (видео)

Клирик Бориспольской епархии УПЦ, руководитель епархиального отдела «Церковь и культура», победитель телевизионного шоу «Голос страны 2017» и отец четверых детей протоиерей Александр Клименко рассказал о том, почему стал священником, а не врачом, о секрете крепких семейных отношений и о том, что мешает человеку строить счастливую жизнь.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на klub.life.

«Жить в семье — это означает, в известной мере, отказаться от самого себя. Но в этом отказе окажется в конце, что ты приумножил все то особенное, что в тебе было... Бог есть Любовь, если мы пребываем в любви, то Бог благодарит нас такой же обратной связью любви», — подчеркнул протоиерей Александр Клименко.