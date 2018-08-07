В Запорожской области состоялся турнир по мини-футболу в память о князе Владимире
17:36, 07 августа 2018Общество
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В Запорожской области состоялся турнир по мини-футболу в память о князе Владимире / hramzp.ua
В Вольнянске Запорожской области 4 августа состоялся очередной турнир по мини-футболу в память о Киевском князе Владимире, где главным призом турнира является переходящий кубок Свято-Владимирского храма.
В этом году в турнире участвовало четыре команды и в финал вышли команда из села Куприяновка и команда «Арсенал» из села Павловское, ставшая обладателем главного приза прошлого 2017 года, сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.
По серии пенальти победителем и обладателем переходящего кубка Свято-Владимирского храма 2018 стала команда куприяновских футболистов.
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