В Запорожской области состоялся турнир по мини-футболу в память о князе Владимире

В Вольнянске Запорожской области 4 августа состоялся очередной турнир по мини-футболу в память о Киевском князе Владимире, где главным призом турнира является переходящий кубок Свято-Владимирского храма.

В этом году в турнире участвовало четыре команды и в финал вышли команда из села Куприяновка и команда «Арсенал» из села Павловское, ставшая обладателем главного приза прошлого 2017 года, сообщает сайт Запорожской епархии УПЦ.

По серии пенальти победителем и обладателем переходящего кубка Свято-Владимирского храма 2018 стала команда куприяновских футболистов.