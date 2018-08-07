Беспрецедентная трехдневная министерская конференция по продвижению свободы вероисповедания состоялась в Вашингтоне при участии общественных активистов и религиозных деятелей.

Мероприятие проходило 24-26 июля по инициативе Государственного секретаря США Майка Помпео и Посла США по делам международной религиозной свободы Сэма Браунбэка, сообщает Институт религиозной свободы.

Встреча на высоком уровне представителей правительства и гражданского общества со всего мира стала местом многих свидетельств о жестокой природе религиозных преследований во всем мире и завершилась историческими многосторонними обязательствами предпринять больше усилий, чтобы их остановить.

В течение первых двух дней в Государственном департаменте США собрались около 400 представителей гражданского общества и религиозных деятелей. Среди них были также делегаты из Украины.

В последний день конференции собрались министры иностранных дел и другие высокопоставленные должностные лица из более чем 80 стран. Многие из этих чиновников пообещали начать новые инициативы, направленные на расширение свободы вероисповедания в их странах.

Вице-президент США Майк Пенс обратился к делегатам и объявил обязательства Соединенных Штатов в отношении новых программ и финансировании помощи жертвам геноцида в результате религиозных преследований. Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что подобная министерская конференция состоится и в следующем году.

В завершение встречи Госсекретарь США объявил Потомацкую декларацию, которая провозглашает содержание главных принципов и ценностей свободы вероисповедания, а также Потомацкий план действий, который детализирует, каким образом эти принципы можно применять.

В итоге, как сообщает RFI, министерская конференция стала мощным свидетельством растущей трагедии глобальных религиозных преследований, которые приводят к страшным человеческим страданиям, истреблению семей, дестабилизации общества и угрожают общей безопасности. Эксперты подчеркнули, что продвижение религиозной свободы во внешней политике может уменьшить преследование, повысить безопасность и стабильность, поддерживать права женщин, сохранять национальную культуру и способствовать экономическому процветанию.