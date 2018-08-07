В украинском фейсбуке появилась реклама Томоса

Украинские соцсети на правах рекламы предлагают пользователям страницу «Томос-2018», которая пропагандирует предоставление автокефалии Церкви в Украине.

На странице публикуются комментарии Главы УПЦ КП Патриарха Филарета, а также известных в стране людей.

В частности, в рекламных роликах Томоса снялись основатель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай, волонтер и основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега, ученый Игорь Козловский, народная артистка Украины Руслана Лыжичко.

В роликах, посвященных Томосу, публичные люди рассказывают о своей позиции относительно предоставления автокефалии украинской Церкви.

«Неможливо духовно практикувати мовою не своєю», - поясняет в своем ролике необходимость предоставления Томоса Украине Руслана Лыжичко.