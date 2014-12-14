Руководство «Айдара» поблагодарило винницких священнослужителей УПЦ за помощь

В Винницком епархиальном управлении 8 декабря состоялась встреча митрополита Винницкого и Барского УПЦ Симеона (Шостацкого) с начальником штаба батальона «Айдар» полковником В. Мельником. Офицер выразил благодарность за помощь, которую оказывают священники и миряне города Винницы военнослужащим в зоне АТО, сообщает РИСУ.

Несколько дней назад винницкие священники Василий Августинов и Алексей Волков вернулись из зоны боевых действий, куда они доставили продукты питания, инструменты и средства обеспечения жизнедеятельности, необходимые в зимних условиях украинским военным. Во время своего пребывания в расположении «Айдара» и других подразделениях священники совершали молебны, предоставляли духовную поддержку военным.

Вскоре священники планируют осуществить очередную поездку в зону АТО, а также посетить мобильный винницкий госпиталь, куда ранее они уже передали 50 комплектов термобелья, продукты и медикаменты для раненых. На этот раз священники со своими прихожанами повезут военным, кроме еды и лекарств, запчасти для автомобилей, часть из которых будет приобретена за счет Винницкой епархии.

Полковник Мельник поблагодарил владыку Симеона за моральную, духовную и материальную помощь, которую оказывают винницкие священники украинским военным и непосредственно батальону «Айдар» в деле защиты единства нашей Родины.