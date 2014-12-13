Сегодня в центре Львова открылась большая Рождественская ярмарка, которая будет работать до 19 января.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, участниками Рождественской ярмарки стали 150 предпринимателей со всей Украины, а также из Славянска и Крыма. Впервые свою уникальную кухню на ярмарке представляют крымские татары.

Часть средств, собранная во время работы Рождественской ярмарки, будет направлена на лечение военных и обеспечение военнослужащих на востоке страны.