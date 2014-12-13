В центре Львова открылась большая Рождественская ярмарка
22:56, 13 декабря 2014Общество
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Сегодня в центре Львова открылась большая Рождественская ярмарка, которая будет работать до 19 января.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, участниками Рождественской ярмарки стали 150 предпринимателей со всей Украины, а также из Славянска и Крыма. Впервые свою уникальную кухню на ярмарке представляют крымские татары.
Часть средств, собранная во время работы Рождественской ярмарки, будет направлена на лечение военных и обеспечение военнослужащих на востоке страны.
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