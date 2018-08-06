Во Львовской области сгорела 200-летняя церковь УГКЦ - местный памятник архитектуры

13:23, 06 августа 2018
Общество
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Причина возникновения пожара устанавливается / lviv.dsns.gov.ua

Церковь «Введение в Храм Пресвятой Богородицы» была памятником архитектуры местного значения. Ее построили в 1798 году. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

В 14.34 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в селе Великая Горожанна Николаевского района в церкви «Введения во Храм Пресвятой Богородицы» УГКЦ.

/ lviv.dsns.gov.ua

Когда приехали пожарные, пламя охватило большую часть здания. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям.

/ lviv.dsns.gov.ua

Пожар уничтожил церковный инвентарь и имущество на площади 90 кв.м, три купола и деревянные перегородки на площади 50 кв.м, а также повредил внутренние деревянные стены на площади 125 кв.м.

/ lviv.dsns.gov.ua

Причина возникновения пожара устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

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