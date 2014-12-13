В Львове представили отреставрированную икону «Богородица Знамение»

В Львовском национальном академическом театре оперы и балета им. С. Крушельницкой состоялась презентация отреставрированной иконы «Богородица Знамение» XVIII века. Специалисты Львовского филиала Национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины (ННИРЦУ) более года работали над восстановлением образа.

Об этом сообщает ZIK со ссылкой на пресс-службу ЛОГА.

Участие в мероприятии приняли: и.о. председателя Львовской облгосадминистрации Юрий Турянский, представители ННИРЦУ, директора музеев, реставраторы.

Юрий Турянский выразил благодарность реставраторам за возрождение шедевра украинского сакрального искусства.

«Вы продемонстрировали синергию меценатства и профессионализма. Результатом этого стала возрожденная икона, которая, без сомнения, является всеукраинским достоянием», - отметил руководитель области.

Вместе с презентацией образа «Богородица Знамение» также представили и сигнальный выпуск художественного альбома с одноименным названием.