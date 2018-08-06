В Одессе прихожане защитили храм УПЦ от надругательства провокаторов

В воскресенье вечером, 5 августа, в центре Одессы группа провокаторов пыталась совершить очередную провокацию против Украинской Православной Церкви.

Злоумышленники собирались осквернить храм в честь Тихвинской иконы Богородицы Свято-Андреевского подворья, однако их вовремя остановили верующие, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии.

Молодчики попытались написать оскорбительные надписи, заранее приготовив для этого трафарет и баллончик с краской, но были остановлены прихожанами храма, которые в этот момент вместе со своими детьми – воспитанниками воскресной школы - вернулись из велопоездки по Одессе.

Причем, как сообщают в УПЦ, неизвестные нанесли телесные повреждения священнослужителю.

После этой неудачной провокации на место происшествия была вызвана полиция, сотрудники которой зафиксировали факты противоправных действий и приняли заявления от священнослужителей и прихожан храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери.

В епархиальной пресс-службе провокационную акцию назвали «бандитским нападением».

«Мы в очередной раз обращаемся к правоохранительным органам, и в первую очередь – в полицию, с законным требованием защитить конституционные права верующих и не допускать подобного рода провокаций, которые служат для дестабилизации ситуации в нашем городе, создают атмосферу вражды и ненависти», — подчеркнуто в сообщении пресс-службы.