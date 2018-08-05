Пчеловоды со всей Украины представят свою продукцию на медовой ярмарке в Святогорской лавре

В Свято-Успенской Святогорской лавре состоится медовая ярмарка.

Презентовать свою продукцию будут пчеловоды как Святогорской лавры, так и многих регионов Украины. Представленные на выставке мед и другую продукцию пчеловодства смогут продегустировать и приобрести все желающие, сообщается на сайте обители.

Также на ярмарке вниманию покупателей будут представлена сувенирная продукция, товары народного потребления, авторские украшения. Кроме того, желающие смогут приобрести для дома и своего участка цветы и растения, выращенные в монастырских теплицах.

Открытие ярмарки состоится 9 августа в 8:45.

Также можно сделать онлайн-заказ выбранной продукции в лаврском интернет-магазине «Церковный ряд».