Пчеловоды со всей Украины представят свою продукцию на медовой ярмарке в Святогорской лавре
21:35, 05 августа 2018Общество
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Открытие ярмарки состоится 9 августа / svlavra.church.ua
В Свято-Успенской Святогорской лавре состоится медовая ярмарка.
Презентовать свою продукцию будут пчеловоды как Святогорской лавры, так и многих регионов Украины. Представленные на выставке мед и другую продукцию пчеловодства смогут продегустировать и приобрести все желающие, сообщается на сайте обители.
Также на ярмарке вниманию покупателей будут представлена сувенирная продукция, товары народного потребления, авторские украшения. Кроме того, желающие смогут приобрести для дома и своего участка цветы и растения, выращенные в монастырских теплицах.
Открытие ярмарки состоится 9 августа в 8:45.
Также можно сделать онлайн-заказ выбранной продукции в лаврском интернет-магазине «Церковный ряд».
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