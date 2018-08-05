Прикарпатский священник на суде после ДТП заявил, что был пьяным от причастия

Судья Апелляционного суда Ивано-Франковской области Владимир Гандзюк отклонил апелляционную жалобу священника УГКЦ Сергея Бусела, который в состоянии алкогольного опьянения совершил аварию, убегая от патрульной полиции.

Калушский горрайонный суд 11 июля признал священника виновным по ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) и оштрафовал Сергея Бусела на 10,2 тыс. грн с лишением права управлять транспортными средствами сроком один год.

Как пишет «Курс», 3 августа в Апелляционном суде Сергей Бусел пытался доказать, что протокол патрульных составлен с нарушениями, а Калушский горрайонный суд вынес незаконное постановление.

Во время судебного заседания отец признал, что перед тем, как сесть за руль, выпил вина. «Бывают такие случаи, знаете, священник чуть выпил. Причастие там было или что...», – заявил Сергей Бусел.

«Здесь не говорится о причастии. Той дозы для причастия стало бы на полгода», – ответил судья.

Судья спросил у Сергея Бусела, убегал ли он от патрульных, что и стало результатом аварии. «Знаете, у меня первый раз такое было. Побоялся. Знал, что немного выпил, переживал. Когда убегал, попал в аварию», – признал Сергей Бусел.

Перед прениями судья указал, что факт опьянения объясняется заключением судебно-медицинского освидетельствования и пояснением самого Бусела. Во время дебатов отец Сергей Бусел просил суд «помиловать» его и признать невиновным.

Адвокат Бусела просил закрыть производство из-за того, что истек срок привлечения к административной ответственности. Однако суд апелляцию священник и его защитника отклонил, оставив в силе решение суда первой инстанции. Согласно с ним, священник Сергей Бусел лишен права управлять транспортными средствами сроком на 1 год и должен заплатить 10,2 тыс. грн штрафа.