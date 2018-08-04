В Житомирской области сгорела церковь, стоявшая закрытой из-за вопроса о ее конфессиональной принадлежности

Сегодня на Житомирщине сгорела церковь, которая стояла закрытая из-за вопроса о ее конфессиональной принадлежности.

Как сообщает сайт Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области, в 05.05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в помещении бездействующей церкви в селе Попельня Попельнянского района.

Выяснилось, что огнем охвачены перекрытия церкви и пламя распространилось на кровлю. Церковь не работала уже 4 года. Она переоборудована для богослужений из здания бывшей школы, одноэтажная, деревянная, обложена кирпичом. Руководитель тушения пожара привлек на помощь дополнительные силы и средства для подвоза воды.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электросети. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются специалистами.

О том, что храм последние годы стоял закрытый из-за того, что жители села поссорились между собой в решении вопроса конфессиональной принадлежности церкви, сообщает сайт Житомирской епархии УПЦ.

"Казалось, всех устроила ситуация, когда церковь стоит закрытая. Но вот, закрытая церковь тоже кому-то очень мешала. По устной информации пожарных, по их прибытию на место пожара двери в храм были открыты, огонь распространялся изнутри, поэтому было принято решение проникать к источнику огня через крышу. Локализовать возгорание было невозможно. Через некоторое время безуспешной борьбы с огнем, деревянные стены храма рухнули, прогоревшая крыша накрыла церковного помещения. Церковь полностью разрушена. На 12 часов дня деревянные конструкции церкви еще тлели", - сообщает пресс-служба епархии.