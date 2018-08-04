Гендиректор национального заповедника "София Киевская" обвинила УАПЦ в запущении Андреевской церкви

В таких уникальных памятниках как Андреевская церковь в Киеве должны служить только те люди, которые разбираются в их ценности.

Об этом в эфире "5 канала" рассказала гендиректор национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская.

"Мы видим и видели последствия пребывания Украинской Православной Автокефальной Церкви в Андреевском соборе, последствия ежедневных богослужений. Дело в том, что такие уникальные памятники должен обслуживать целый подраздел по охране памяток, что мы и делали; а другое – там должны служить люди, которые разбираются в ценности этих памятников, должны иметь соответствующее образование и только они должны служить в церквях", – отметила Куковальская.

"К большому сожалению, Андреевской церкви не повезло, и я говорю это открыто. Мы видим там последствия пребывания Украинской Православной Автокефальной Церкви. Настолько заброшенный иконостас, очень запущен он был сзади, в алтарной части. Очень много наслоений, копоти, въевшейся в поры кракелюра, уникальных икон и живописи. Чрезвычайно тяжело реставраторам сейчас это возвращать в нормальное состояние. Это страшная, колоссальная работа – вычищать позолоту, ремонтировать сами стены, реставрировать лепнину", - отметила гендиректор национального заповедника "София Киевская".

По ее словам, работы должны были продвигаться намного быстрее, однако их сложность заставила придержать лошадей.

"Мы планировали, что продвинемся намного быстрее в реставрации интерьеров, но, к большому сожалению, нам это не удается... То, что сделано в Андреевской церкви священниками – это вещи недопустимые для сохранения памятника национального значения; памятника, сейчас номинированного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО; который является уникальным и входит в 100 лучших достопримечательностей мира", – подчеркнула собеседница.

Неля Куковальская убеждена, что Андреевскую церковь стоит превратить в музей, а проводить ежедневные богослужения с огромным количеством свечей там – недопустимо.