Ремонт фасада Гарнизонного храма во Львове обещают завершить до конца года

Подрядная организация ЧП «Оберег Групп» на заказ управления охраны исторической среды ЛГС начала ремонт фасада Гарнизонного храма св. Петра и Павла (со стороны пр. Свободы).

Работы продлятся до конца года. Об этом сообщает Zik со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.

«Мы поставили леса и сейчас оббиваем штукатурку. То есть, сейчас идет очистка, вырезание испорченной штукатурки и высверливание штырей в места, где штукатурка в лучшем состоянии. Части карнизов фасада будем доделывать из нового камня. Также будем воссоздавать по аналогу старых недостающие части металлических перил и балясин», – сообщил Виктор Проданчук, директор ЧП «Оберег Групп».

Работы по ремонту фасада Гарнизонного храма св. Петра и Павла (со стороны пр. Свободы) продлятся до конца года. Стоимость работ составляет более 1 млн. грн. Работы проводятся за средства городского бюджета Львова.

Напомним, в 2018 в бюджете развития городского бюджета Львова на проведение реставрационных и ремонтных работ управлением охраны исторической среды предусмотрено 36,1 млн. грн.