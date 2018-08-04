На восток Украины доставлено четыре грузовика гуманитарной помощи от УПЦ

На Донбасс, в епархиальные центры Луганска и Ровеньков, в рамках проекта "Миссия Милосердия и Примирения” Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам 1 августа было доставлено четыре больших грузовика гуманитарной помощи общим объемом около 6 тыс. наборов и весом почти 40 тонн.

Общая стоимость отправленного груза составляет 2 424 673,32 грн, весом 39 404 кг, в количестве 5 868 шт. продуктовых и гигиенических наборов, которые транспортировались четырьмя фурами, сообщает сайт Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ.

Доставка гуманитарного груза на приходы Луганской и Ровеньковской епархий происходила в сопровождении координатора проекта Алексея Ковальчука:

«Уже в ближайшие дни помощь в виде гигиенических и продуктовых наборов получат представители категорий социально незащищенных граждан: малообеспеченные, многодетные семьи, одинокие жители преклонного возраста, инвалиды, сироты и другие категории нуждающихся жителей Востока», – сообщил Алексей Ковальчук.

Большое количество людей - мирных граждан, которые пострадали от военных действий, - ждет помощи. Рассказывают священники Луганской и Донецкой епархий:

«Мы получаем очень теплые отзывы от благополучателей: благодарят, что о них помнят и заботятся. Многие отмечают, что гуманитарная помощь всегда хорошо организована, высококачественный состав наборов и для удобства все расфасовано по коробкам».

Это самая масштабная поставка помощи на восток за историю всего проекта, сообщил Алексей Ковальчук. Самая большая предыдущая поставка была почти в 2 раза меньше (21 тонна, 3 140 наборов).

Проект "Миссия Милосердия и Примирения" реализуется Синодальным отделом УПЦ по социально-гуманитарным вопросам в сотрудничестве с международной благотворительной организацией «Diakonie Katastrophenhilfe» по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.