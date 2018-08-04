Евангелистская группа «No Longer Music» отправилась в тур по Украине

В пятницу, 3 августа, в Мукачево стартовал ежегодный евангелистский тур группы «No Longer Music».

В течение 10 дней команда объедет 8 городов страны, где в ходе шоу будет рассказывать людям об Иисусе, сообщает bog.news. По данным организаторов, такие туры обычно собирают от тысячи человек.

Группа «No Longer Music» была организована в 1980-х годах Дэвидом Пирсом. Он же является основателем миссии «Стайгер», которая существует во всем мире и занимается евангелизацией молодого поколения.

«Это будет шоу, где мы будем использовать театральные постановки, танцы, fire-шоу, для того, чтобы собрать максимальное количество людей, привлечь их внимание. Все с одной целью - мы будем проповедовать Евангелие. Идея в том, чтобы через все шоу шло послание, и в конце уже проповедник делится Словом и призывает людей принять Иисуса, — рассказывает корреспонденту bog.news миссионер и один из лидеров миссии «Стайгер» в Украине Денис Малимонов. - Затем, как правило, мы подходим к людям и общаемся с ними, молимся и приглашаем их на последующие встречи. На этих встречах люди могут познакомиться друг с другом, а также с ребятами из поместных церквей. Как итог, люди приходят в церковь и там им помогают возрастать в Боге».

Туры проходят в Украине с 2011 года. В этот раз команда побывает в Мукачево, Ужгороде, Тернополе, Житомире, Полтаве, Кременчуге, Кривом Роге, Мелитополе. Команда «No Longer Music» проповедует Евангелие по всему миру в течение 30 лет.