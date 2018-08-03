Община Кафедрального собора УПЦ посетила киевский детский приют

Сотрудники социального отдела Воскресенского Кафедрального собора УПЦ 30 июля посетили Киевский центр социально-психологической реабилитации (приют №1 для несовершеннолетних детей).

По благословению епископа Бородянского Варсонофия в приют была отвезена партия игрушек, настольные игры, теннисные ракетки, кондитерские изделия (бисквитные рулеты, печенье), пирожки, сообщается на сайте Кафедрального собора УПЦ.

В Центре социально-психологической реабилитации пребывают дети с проблемами поведения или из конфликтных семей. На данный момент здесь пребывают 80 воспитанников.

Этот детский приют давно находится в сфере внимания епископа Варсонофия, при возможности владыка оказывает разнообразную помощь центру, сюда приезжают клирики собора для общения с детьми и поздравлений с праздниками.

Работники центра поблагодарили представителей общины Кафедрального собора за приезд и участие в жизни их воспитанников.