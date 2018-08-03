В Киеве открыли памятник святому Илье Муромцу

Мэр Киева Виталий Кличко открыл 2 августа скульптуру богатыря Ильи Муромца, которую установили в столице, в парке «Муромец».

Все работы по созданию памятника и благоустройству первой очереди парка осуществлялись за средства меценатов, сообщает сайт мэра Киева.

«Илья Муромец родился под Черниговом, служил в дружине князя Владимира, защищал город Киев, похоронен в Киево-Печерской лавре. Это наш богатырь, это наша история, которую у нас пытаются украсть. Поэтому Муромец будет стоять здесь, на историческом месте, где некогда находилась богатырская застава», - отметил Кличко.

Кличко отметил, что городу создание скульптуры ничего не стоило.

"Мы не тратили бюджетных средств. Это меценатский проект. И это хорошо, что киевляне, которые имеют возможность, приобщаются к развитию нашего города», - сказал Кличко.

В конце марта этого года город провел конкурс по благоустройству центральной части урочища Черторой на Трухановом острове в Деснянском районе. Победил тогда авторский коллектив во главе с молодым и талантливым художником-скульптором Владимиром Журавлем. Его работы киевляне уже знают - художественная композиция Владимира, «Дети, которые запускают кораблики» сегодня украшает Почтовую площадь.

«Это мечта моего детства, стоять рядом с богатырями современности. А уж о том, чтобы вылепить легендарного богатыря... О таком я даже не мечтал. Это очень большая ответственность», - сказал Владимир Журавель во время торжественного открытия скульптуры Ильи Муромца.

Позировал скульптору в образе богатыря Василий Вирастюк.

«Это место энергетически наполненное силой. Сегодня в парке «Муромец» находится база федерации Стронгменов, база сильнейших людей Украины. Здесь когда-то набирался силы Илья Муромец, здесь набираются силы и современные богатыри», - отметил Вирастюк.

Памятник, который открыли, 11 метров высотой - вместе с гранитным холмом и постаментом.

Скульптуру Ильи Муромцу создали по уникальной технологии, которую до этого не использовали для работ такого большого размера.

«Это уникальный памятник, созданный по самым современным технологиям. Его части отливали в формах, изготовленных с помощью 3D принтера. Такого - для скульптуры большого размера в Украине и, может быть, и в мире еще не делали! Чтобы ускорить процесс, который мог занять несколько лет, талантливому скульптору Владимиру Журавлю пришлось изобрести такую уникальную технологию», - рассказал Виталий Кличко.