В Запорожской епархии УПЦ проходит акция по сбору меда и консервации для вынужденных переселенцев

Благотворительная акция по сбору меда и консервации для беженцев, проживающих в Свято-Успенской Святогорской лавре, стартовала сегодня, 1 августа, в Запорожской епархии УПЦ.

Прихожане церквей и все желающие могут пожертвовать в ближайший храм баночку меда, варенья либо консервации до 20 августа включительно, сообщается на сайте епархии.

Все собранные пожертвования освятит митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, затем сотрудники епархиального отдела по социальному служению и благотворительности передадут помощь беженцам и всем нуждающимся.

Также запорожцы могут принять участие в акции по сбору канцелярских и школьных принадлежностей для детей-переселенцев.