В Запорожской епархии УПЦ проходит акция по сбору меда и консервации для вынужденных переселенцев
20:45, 02 августа 2018Общество
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Все желающие могут пожертвовать в ближайший храм УПЦ баночку меда, варенья либо консервации / hramzp.ua
Благотворительная акция по сбору меда и консервации для беженцев, проживающих в Свято-Успенской Святогорской лавре, стартовала сегодня, 1 августа, в Запорожской епархии УПЦ.
Прихожане церквей и все желающие могут пожертвовать в ближайший храм баночку меда, варенья либо консервации до 20 августа включительно, сообщается на сайте епархии.
Все собранные пожертвования освятит митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, затем сотрудники епархиального отдела по социальному служению и благотворительности передадут помощь беженцам и всем нуждающимся.
Также запорожцы могут принять участие в акции по сбору канцелярских и школьных принадлежностей для детей-переселенцев.
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