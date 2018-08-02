Боксер Александр Усик выступил в защиту крестного хода УПЦ

Чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик выступил в защиту верующих, которые вышли на крестный ход УПЦ в честь 1030-летия Крещения Руси.

Во время крестного хода "благодать приходит к нам на всю страну", сказал спортсмен на пресс-конференции 1 августа.

«Вот недавно я смотрел в Интернете крестный ход, который был приурочен к 1030-летию Крещения Руси, – рассказал спортсмен. – Вы видели, сколько людей вышло? Кому мешает, что выходит такое количество людей молиться? Выходят молиться и это кому-то мешает? Больные, что ли, я не знаю».

Усик также заявил, что не понимает, почему кому-то может мешать, что люди выходят молиться. По его словам, "пусть люди идут, молятся, ведь это хорошо".

«Это прекрасно, когда люди молятся, – отметил боксер. – Благодать приходит к нам, на всю страну к нам приходит благодать», – заявил Усик.

Также Усик отметил, что ему не страшны нападки со стороны тех, кто осуждает крестный ход.

«Ну, пускай говорят, я не обижаюсь. Ни на кого не говорите - на меня говорите», - сказал спортсмен.

Напомним, что 27 июля в Киеве прошел крестный ход УПЦ в честь 1030-летия Крещения Руси. Несмотря на препятствия со стороны властей, в крестном ходе приняли участие около 250 000 человек.