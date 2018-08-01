Запорожский священник стал лауреатом международного бардовского фестиваля с песней «Молитва»

С 28 по 30 июля в Беларуси на Чигиринском водохранилище прошёл IХ международный музыкально-спортивный фестиваль «Большая бард-рыбалка».

В этом году лауреатом фестиваля стал представитель Украины, священник Запорожской епархии УПЦ, протоиерей Вячеслав Власенко с песней «Молитва», сообщается на сайте епархии.

Также батюшка вместе с известными бардами принял участие в финальном благотворительном концерте в поддержку онкобольного ребёнка, рассказал о Запорожском фестивале искусств «Звезда Рождества» и пригласил к участию в нём всех желающих творческих людей.

В нынешнем году фестиваль собрал авторов-исполнителей и музыкантов из Польши, Чехии, Словакии, Германии, Беларуси, Украины, России, а также Америки. Творческий проект является визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области и Беларуси.

Уникальность этого фестиваля заключается в том, что на нём собираются не только барды, исполнители, но и рыбаки, а так же кулинары, мастера народных ремёсел, банщики. Проходят спортивные состязания и самые разнообразные встречи и мастер-классы.

Фестиваль проходит на берегу Чигиринского водохранилища. Участники выступают на береговой и лесной сценах.