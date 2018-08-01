На Николаевщине злоумышленники сорвали богослужение в храмах УПЦ, сообщив о заминировании 10 храмов

В субботу, 28 июля, неизвестный по электронной почте в полицию прислал сообщение о заминировании соборов и храмов Украинской Православной Церкви, расположенных в Николаеве, Березанке, Баштанке, Березнегуватом, Новом Буге, Очакове, Новой Одессе, Казанцах и Снегиревке.

В анонимке говорилось, что храмам Украинской Православной Церкви «не место на украинской земле». Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт «Преступности.Нет».

В некоторые церкви сообщение поступило прямо во время Литургии. Священнослужителям пришлось остановить богослужения и эвакуировать людей.

На места событий отправились взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативные группы, спасатели и медики. Полицейские эвакуировали граждан и провели осмотры зданий и прилегающих территорий сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Николаевской области.

Взрывчатых или других опасных устройств правоохранители не обнаружили. Устанавливается лицо, предоставившее в полицию ложное сообщение. Внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».