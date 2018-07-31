На Франковщине вместо сгоревшей деревянной церкви построят кирпичную

Приход Преображения Господня села Новица Калушского района окончательно решил строить кирпичный храм.

Как сообщают "Окна", после пожара община сразу же взялась за обустройство временного места для молитвы. До ротонды-купели пристроили стены и пристройку перед колокольней для увеличения площади помещения. Для этого использовали материалы, которые использовались для ремонта сгоревшего храма, а также докупленные жертвователями.

Напомним, что в Новице в ночь на 11 июня дотла сгорела церковь. Впоследствии в селе захоронили на кладбище останки сгоревшей церкви и решили строить храм из кирпича.