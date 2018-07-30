Скульптуру Ильи Муромца доставили на Труханов остров.

Об этом сообщил 30 июля мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Фейсбук.

"Сегодня утром скульптура, которую в разобранном виде погрузили на большой тягач, отправилась по Киеву из литейной в парке "Муромец". Уже на месте памятник богатырю собирают и начнут устанавливать", - написал Кличко.

Уникальный памятник создан по самым современным технологиям. Работал над ним молодой скульптор Владимир Журавель. А позировал для образа богатыря Василий Вирастюк.

"Уже в конце недели в парке "Муромец", где обустроили первую очередь зоны отдыха, можно будет оценить величественного Илью Муромца. Ведь памятник будет 11 метров в высоту - вместе с холмом и гранитным постаментом", - пообещал мэр Киева.