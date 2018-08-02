На Черниговщине разрушается уникальная деревянная церковь, в которой снимали «Вия»

В поселке Седнев Черниговской области постепенно разрушается уникальная деревянная Свято-Георгиевская церковь, где в 1967 был снят первый советский фильм ужасов «Вий».

Осадки от дождя и снега протекают сквозь прохудившуюся кровлю внутрь храма, оставляя на стенах сырые пятна, пишет Сегодня. Снаружи на здании трескается обшивка и осыпается фундамент.

Храм пытается спасти настоятель отец Тимон, который в непогодь вытирает влагу и сушит стены с помощью электрообогревателя.

Церковь начали капитально ремонтировать еще в 2004 году за счет средств госбюджета. Работы велись в течение 5 лет, но так и не завершились по причине нехватки финансов.

Георгиевская церковь – памятник национального значения, отмечает издание. Ее уникальность в том, что построена она без единого гвоздя. Между тем, по словам историков, в ходе работ аутентичность сооружения была нарушена.

По оценке начальника Управления градостроительства и архитектуры Черниговской облгосадминистрации Александра Дмитрюка, для завершения реконструкции необходимо, как минимум, 20 миллионов гривен, причем работы нужно начинать фактически с нуля. Однако государство не спешит выделять деньги, а между тем памятник национального значения постепенно приходит в упадок.