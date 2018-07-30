Писательница Оксана Забужко призвала украинок не покрывать головы в храмах

Ношение женщинами платка в православной церкви является отголоском мусульманской традиции, и украинкам стоит от этого отказаться.

Такое мнение выразила украинская писательница Оксана Забужко на своей странице в Facebook.

"Девочки. И женщины. Которые в церковь ходите и платочки при этом на головку кладете, потому что так в телевизоре видели. Аллах, конечно, акбар, но если вы себя считаете христианками, то к вашему сведению: Христос такого от женщин нигде и никогда не требовал. И апостол Павел не требовал, знаменитый пассаж из Послания к Коринфянам про "непокрытую голову" имеет позднее происхождение и совсем другой смысл", – рассказала она.

Забужко отметила, что покрытая голова не свойственна украинской церкви.

"Из православных церквей от женщин требуют "покрыть голову" (адаптированная версия хиджаба) те, на которых отразилось влияние ислама: московская и сербская. В Украине же такого поведения никогда не было, и если вы внимательно читали в школе "Боярыню" Леси Украинки, то лучше бы понимали, почему, оказавшись "на Москве", казачка Оксана чувствует себя так дискомфортно даже в церкви, где их со свекровью осмотрели и обшептали со всех сторон", – подчеркнула писательница.

Она призвала украинок не носить в церкви платки.

"Скиньте, Христа ради, эти ваши московские саваны, если только вы прихожанки украинской церкви, потому что 30 поколений украинских женщин каждый раз при этом смотрят на вас с неба и плачут", – подытожила она.