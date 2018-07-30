На Херсонщине археологи обнаружили святилище греческой богини Деметры

Состоялась летняя экспедиция Херсонского государственного университета под руководством заведующего археологической лабораторией ВУЗа Сергея Нємцева во время раскопок поселения Ольвийской хоры возле села Днепровское, впервые было обнаружено здесь святилище (теменос).

Это открытая площадка с жертвенным камнем и небольшим керамическим светильником на высоких ножках – их в древнегреческих поселениях использовали преимущественно как сакральные, сообщают "Новости Голой Пристани".

Судя по тому, что ранее здесь находили фигурки богини плодородия Деметры, святилище также посвящено ей. Интерес для ученых представляет и яма глубиной более двух метров сразу за теменосом. Туда сбрасывали остатки принесенных в жертву богине животных и посуду. Там, в частности, нашли немало фрагментов керамики – даже чернолаковой, которую возможно реставрировать.

Участник экспедиции, заведующий кафедрой истории и историографии ХГУ, доктор исторических наук Виталий Андреев говорит, что поселение существовало на протяжении 3-4 веков до нашей эры. Раскопки ВУЗ здесь проводит уже 20 лет, но в течение этого времени удалось изучить лишь небольшую долю территории городища. Одна его часть ушла под воду, другую давно заняли под свои поля люди. До сих пор не нашли, в частности, и некрополь, который должен быть немалым.

О судьбе поселения предположение у ученых есть. Скорее всего, оно погибло во время набега скифов. На это указывает, в частности, большое количество найденных здесь бронзовых наконечников скифских стрел трехгранной формы – они не охотничьи, а именно боевые. Некоторые из этих наконечников торчали просто в человеческих останках. Поскольку их нашли не погребенными, вывод – проводить траурные ритуалы было уже просто некому.

***Деметра (согласно греческой мифологии) - Богиня плодородия и земледелия, гражданского устройства и брака.