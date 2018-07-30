На Волыни торжественно перезахоронили освободителя Луцка

На военном мемориале Луцка 21 июля состоялось торжественное перезахоронение останков советского солдата, который погиб в 1944 году в боях за освобождение Волыни от нацистов.

В скорбном мероприятии приняли участие ветераны Второй мировой войны и воины АТО, представители ветеранских объединений, жители города, духовенство и представители власти. Об этом сообщается на сайте Волынской епархии УПЦ.

Участие в поминальном мероприятии приняло духовенство Луцкого благочиния УПЦ. Панихиду по погибшим воином возглавил секретарь Волынской епархии протоиерей Николай Бондарук.

Похороненному в этот день бойцу во время освобождения Волынской области было всего 22 года. Его останки были найдены неподалеку от мемориала, на улице Львовской, во время проведения земельных работ на частном приусадебном участке. Рядом нашли сапоги, пуговицы со звездочками и гильзы от патронов.

Священнослужители провели поминальную панихиду и отпели солдата, чтобы его душа наконец упокоилась с миром.