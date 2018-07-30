Тысячи одесситов и гостей города пришли на концерт в честь 1030-летия Крещения Руси

Вчера, 29 июля, в Одессе состоялся концерт, посвященный 1030-летнему юбилею Крещения Киевской Руси, организованный на любимом одесситами Приморском бульваре, возле памятника Дюку де Ришелье, где была возведена сцена для праздничных выступлений.

В рамках концерта была развернута выставка Отдела религиозного образования и катехизации «Свет Христов», посвященная знаменательнейшему событию истории Руси: восемнадцать баннеров, иллюстрирующих хронологически путь Православной Церкви, рассказывающих о житии святого князя Владимира и святой княгини Ольги, о жизненном пути предстоятелей Украинской Православной Церкви, о роли Церкви в жизни каждого человека. Об этом сообщает "Православная Одесса".

В концерте приняли участие и церковные, и светские творческие коллективы - молодежный хор и хор духовенства Одесской епархии, вокальные и хореографические коллективы города Одессы.

В программе концерта Сводный хор духовенства Одесской епархии под руководством протоиерея Александра Глухого пропел Тропарь святому равноапостольному князю Владимиру.

Посмотреть концерт пришли тысячи одесситов разного поколения.