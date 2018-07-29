Чемпион мира по гиревому спорту 1030 раз поднял гирю в честь юбилея Крещения Руси

Феноменальный рекорд сегодня был зафиксирован в Национальный Реестр Рекордов Украины.

Чемпион мира по гиревому спорту Николай Ткачук выполнил толчок 24-килограммовой гири 1030 раз - в честь 1030-летия Крещения Руси. Об этом сообщил основатель Национального Реестра Рекордов Украины Валентин Щербачев на своей странице в Фейсбук.

"Николай Ткачук выполнил толчок 24-килограммовой гири 1030 раз (понимаете почему именно такое число) попеременно то левой то правой рукой за 53 минуты 30 секунд! Аналогов нет. Представляете - это же свыше 24 000 кг! Сила и выносливость нашего рекордсмена фантастические", - написал Валентин Щербачев.

Он также напомнил, что рекорд Украины в прошлом году составлял 913 толчков более, чем за час.