Чемпион мира по гиревому спорту 1030 раз поднял гирю в честь юбилея Крещения Руси
20:51, 29 июля 2018Общество
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Николай Ткачук выполнил толчок 24-килограммовой гири 1030 раз - в честь 1030-летия Крещения Руси / facebook.com/valentyn.shcherbachev
Феноменальный рекорд сегодня был зафиксирован в Национальный Реестр Рекордов Украины.
Чемпион мира по гиревому спорту Николай Ткачук выполнил толчок 24-килограммовой гири 1030 раз - в честь 1030-летия Крещения Руси. Об этом сообщил основатель Национального Реестра Рекордов Украины Валентин Щербачев на своей странице в Фейсбук.
"Николай Ткачук выполнил толчок 24-килограммовой гири 1030 раз (понимаете почему именно такое число) попеременно то левой то правой рукой за 53 минуты 30 секунд! Аналогов нет. Представляете - это же свыше 24 000 кг! Сила и выносливость нашего рекордсмена фантастические", - написал Валентин Щербачев.
Он также напомнил, что рекорд Украины в прошлом году составлял 913 толчков более, чем за час.
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