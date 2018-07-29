Тягнибок заявил, что Единая Поместная Церковь нужна Украине, "чтобы колбаса была дешевой"
18:13, 29 июля 2018Общество
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Олег Тягнибок / glavnovosti.com
Олег Тягнибок заявил, что Единая Поместная Церковь нужна Украине, "чтобы колбаса была дешевой".
Об этом украинский политик сказал в эфире "Громадського телебачення".
«Для утверждения мощного единого Украинского государства, для того, чтобы колбаса была дешевая, нам надо, чтобы у нас была единая вера, единая Церковь, единый язык, единая традиция», - заявил Олег Тягнибок.
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