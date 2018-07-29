В Святошенском районе Киева совершено нападение на храм УПЦ

В Киеве сегодня в 04.20 было совершено нападение на храм святого Спиридона Тримифунтского Украинской Православной Церкви.

Как сообщает "УНИАН-Религии", неизвестные бросили дымовую шашку в помещение храма через приоткрытое окно, пробив москитную сетку, а также расписали одну из стен храма надписями: «Геть Рус. Пат. з України». Об этом сообщил настоятель храма протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук.

«Дежурный храма быстро выбросил шашку из помещения храма, но надыметь она успела, а также вызвал полицию и криминалистов. Написали заявление, составили протокол и сделали другие надлежащие в таких случаях действия», - отметил настоятель храма.

Он также сообщил о том, что воспринял нападение на храм достаточно спокойно, потому что «уже привык, что у нас в Украине в последнее время постоянно что-то где-то горит (или точнее, дымит), как в прямом, так и в переносном смысле этого слова».

«Наверное, нападавшие хотели нас напугать, устрашить. И что? Напугали? Нет. Устрашили? Нет. Даже еще больше сплотили. Ну, в начале ранней Литургии запах дыма от дымовой шашки немножко чувствовался в храме в перемешку с запахом церковного ладана, но потом аромат ладана его победил. Так что, ладан, то есть кадило всегда победит», - высказался священник.

Настоятель также рассказал о том, что призвал парафиян своего храма не волноваться и не «не делать сенсацию» из акта вандализма.

«Это всё "немощные дерзости". А именно, само нападение по форме является дерзким, но по внутренней сути - оно немощно, не имеет внутренней силы, не может нас напугать или сбить нас с пути», - написал протоиерей Николай Данилевич.