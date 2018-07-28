В Софийском соборе состоялась презентация картины Владимира Слепченка «Великое крещение».

В Софийском соборе 26 июля состоялась презентация картины Народного художника Украины Владимира Слепченка «Великое крещение».

Художник презентовал полотно заповеднику как меценатский подарок. сообщается на странице Национального заповедника «София Киевская» в Фейсбук.

Картина написана в 1998 году. На ней изображен момент, когда великий князь Киевский Владимир возвращается из Корсуня, где он принял Крещение

Отныне каждый посетитель сможет познакомиться с произведением выдающегося украинского художника в Софийском музее.