В Софийском соборе состоялась презентация картины Владимира Слепченка «Великое крещение».
16:16, 28 июля 2018Общество
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На картине изображен момент, когда князь Владимир возвращается из Корсуня / facebook.com/SophiaKyiv
В Софийском соборе 26 июля состоялась презентация картины Народного художника Украины Владимира Слепченка «Великое крещение».
Художник презентовал полотно заповеднику как меценатский подарок. сообщается на странице Национального заповедника «София Киевская» в Фейсбук.
Картина написана в 1998 году. На ней изображен момент, когда великий князь Киевский Владимир возвращается из Корсуня, где он принял Крещение
Отныне каждый посетитель сможет познакомиться с произведением выдающегося украинского художника в Софийском музее.
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