Епископа УПЦ КП лишили сана за "покушение на убийство" патриарха Филарета
Вчера, 27 июля, Синод УПЦ Киевского Патриархата лишил сана заштатного епископа Севастиана за "покушение на убийство" патриарха Филарета.
Как сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на сайт УПЦ КП, участники Синода "рассуждали о преступных деяниях заштатного епископа Севастиана (в миру Возняка Михаила Ярославовича), бывшего Черниговского и Нежинского".
Отмечается, что указанный епископ был уволен от управления епархией еще 10 лет назад – "согласно поданной 17 марта 2008 г. просьбе "по личным причинам". Как выяснилось, он имеет семью и должен "воспитывать детей".
"Освободив Преосвященного епископа Севастиана (Возняка) за штат, Священный Синод имел надежду, что как монах и священнослужитель он одумается, раскается и прекратит нарушение монашеских обетов. Зато в течение десяти лет указанный заштатный епископ настолько закостенел в грехе, что дошел до преступного намерения – покушения на убийство Предстоятеля Церкви", – говорится в справке синодального журнала.
"25 мая 2018 г. заштатный епископ Севастиан (Возняк) вместе со своим сыном вечером в не приемное время в светской одежде вошел в резиденции Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета и намеревался попасть в личные покои Предстоятеля, который в этот момент ужинал в трапезной. Услышав, что кто-то прошел по коридору, из дверей кухни вышла эконом Патриархии монахиня Варвара, на которую указанный епископ Севастиан (Возняк) сразу напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из заранее приготовленного баллончика. После этого отец и сын скрылись с места преступления", – говорится далее в справке.
Отмечается также, что следствием, проведенным правоохранительными органами, установлены обстоятельства, которые дают основание утверждать обдуманность указанных преступных действий и заблаговременное приготовление к ним".
Сам епископ Севастиан (Возняк) признал свое участие в указанных событиях, объяснив свой поступок попыткой попасть к Патриарху на прием.