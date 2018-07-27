Во время Крестного хода УПЦ полиция задержала активиста "Братства" в облачении священника

Во время Крестного хода полиция задержала мужчину, который начал кричать "Слава Украине!" участникам шествия на Владимирской горке в Киеве.

На Владимирской горке возле Кабмина активист "Братства" начал кричать участникам Крестного хода "Слава Украине!" Его задержала полиция и силой усадила в бус, сообщает "Страна.ua".

Как стало известно, это Алексей Середюк, который принимал участие в блокаде телеканала Newsone, а также в атаке на Десятинный монастырь.

После этого полиция задержала еще одного члена "Братства" в облачении священника, передает LIGA.net.

Перед проведением крестного хода паломникам напомнили об отсутствии любой политической символики, а также попросили не поддаваться на провокации.