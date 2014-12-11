Во Львове 19 декабря торжественно откроют главную елку города

В центре Львова на площади перед Оперным театром в день Святого Николая Чудотворца, 19 декабря, торжественно откроют главную новогоднюю елку города.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

По информации львовского коммунального предприятия «Зеленый Львов», привезут ель во Львов 12 декабря из Дрогобычского лесхоза Львовской области. Высота главной новогодней елки города - около 20 метров в высоту, а ее стоимость составляет 4,152 тыс. грн (средства выделены из бюджета города).

Как сообщили в городском совете Львова, нынешнюю елку украсят самодельными игрушками, которые разрисовали ученики львовских школ, и деревянными игрушками, изготовленными народными мастерами. Подсветка елки будет выполнена в сине-желтом цвете.