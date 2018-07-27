В Софии Киевской презентовали реконструкции корон Владимира Великого и Анны Византийской

По случаю празднования 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины 27 июля в Национальном заповеднике «София Киевская» (выставочные залы музея «Дом митрополита») представлены стилизованные реконструкции корон Владимира Великого и Анны Византийской.

Короны изготовлены из серебра и латуни, озолочены, украшенные эмалями и жемчугом, сообщает "Религия в Украине".

"Короны князя Владимира и царевны Анны Византийской не сохранились, поэтому мы воссоздали их по имеющимся историческим материалам", - рассказал "Фактам" основатель "Фонда сохранения историко-культурного наследия Украины имени Бориса Возницкого" Игорь Жук из Львова.

Короны являются частью коллекции исторических головных уборов духовных и светских деятелей «Короны мира», которая сейчас экспонируется в Национальном архитектурно-историческом заповеднике «Чернигов древний».

Создание стилизованных реконструкций корон Владимира Великого и Анны Византийской консультировали ученые, специализирующиеся на византистике. Основой для реконструкции послужили монеты, византийские памятки и короны Константина IX Мономаха (XI ст.), Святого Иштвана (X-XII ст.).