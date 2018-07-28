Ксения Симонова создала песочную видеооткрытку к 1030-летию Крещения Руси

Ксения Симонова представила к 1030-летию Крещения Руси свою новую работу – песочную видеооткрытку.

Эта работа была создана в Сербии, где художница находится сейчас с творческим визитом, сообщает сайт Ксении Симоновой.

"Я считаю эту дату очень важной для нас. Помните, как 1000-летие Крещения Руси начало менять отношение советского общества к вере? Это было 30 лет назад. Я много думаю об этом событии. Что оно дало нам. Как изменило людей. Крещение Руси - давно уже не только религиозная дата", - отметила «песочная» художница.

Кроме того, Ксения Симонова призналась, что мечтает создать целый песочный фильм о святом князе Владимире.