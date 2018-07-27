В Киеве 5 тысяч правоохранителей обеспечивает общественный порядок по случаю празднования Дня Крещения Руси

Около 5 тысяч правоохранителей обеспечивает общественный порядок по случаю 1030-летия Крещения Руси в столице.

Об этом сообщается на официальной странице Полиции Киева в Фейсбуке.

«Мы обращаемся к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, соблюдать требования действующего законодательства и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности. Также призываем немедленно сообщать на 102 в случае обнаружения неизвестных чемоданов, коробок и других подозрительных предметов, чтобы их проверяли соответствующие службы», - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Сегодня, 27 июля, в Киеве состоится Крестный ход, который начнется с торжественного молебна на Владимирской горке. Далее верующие отправятся по маршруту: улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Киево-Печерская лавра.