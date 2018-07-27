В Киеве 5 тысяч правоохранителей обеспечивает общественный порядок по случаю празднования Дня Крещения Руси

12:33, 27 июля 2018
Общество
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Полиция тщательно проверяет всех, кто направляется на торжества / kyiv.npu.gov.ua

Об этом сообщается на официальной странице Полиции Киева в Фейсбуке.

/ kyiv.npu.gov.ua

«Мы обращаемся к гражданам с просьбой не нарушать правопорядок, соблюдать требования действующего законодательства и с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности. Также призываем немедленно сообщать на 102 в случае обнаружения неизвестных чемоданов, коробок и других подозрительных предметов, чтобы их проверяли соответствующие службы», - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

/ kyiv.npu.gov.ua

Сегодня, 27 июля, в Киеве состоится Крестный ход, который начнется с торжественного молебна на Владимирской горке. Далее верующие отправятся по маршруту: улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Киево-Печерская лавра.

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