Чемпион мира по боксу Василий Ломаченко призвал украинцев к участию в Крестном ходе УПЦ

Украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко призвал украинцев присоединиться к Большому крестному ходу УПЦ по случаю 1030-летия Крещения Руси, который состоится сегодня в Киеве.

Об этом известный боксер заявил на своей официальной странице в Фейсбук.

«Самый масштабный крестный ход Украины к юбилею 1030-летия Крещения Руси состоится в пятницу, 27 июля, в Киеве. Вместе с Митрополитом Онуфрием десятки тысяч верующих молитвенно пройдут от памятника князю Владимиру в Киево-Печерскую Лавры. Начало в 13.00. Не пропустите!», - говорится в призыве Александра Ломаченко.

Напомним, что ранее близкий друг Александра Ломаченко боксер Александр Усик заявил, что делает все ради Православной веры. Тогда, после поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), Александр Усик перекрестился, сделал земной поклон и поблагодарил Бога за победу.

Крестный ход УПЦ с чудотворными святынями и святыми мощами состоится 27 июля от Владимирской горки по улицам столицы к Киево-Печерской лавре.