В Кpопивницком пpовели молебен ко Дню Крещения Руси с участием всех хpистианских конфессий области

Во вторник, 24 июля, по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси в Кропивницком провели торжественный общий молебен с участием всех христианских конфессий области.

На мероприятии присутствовали представители областной и городской власти, общественных организаций, учреждений и организаций. В мероприятии принял участие митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф, сообщается на сайте Кировоградской епархии УПЦ.

"Без осмысления истории, без усвоения ее уроков мы не можем полноценно строить свое настоящее и закладывать фундамент для будущего. Поэтому будет правильно и честно, если мы задумаемся над своей личной ответственностью перед бесценным наследием святого Владимира", - отметил в своей речи митрополит Иоасаф.