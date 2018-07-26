В Кpопивницком пpовели молебен ко Дню Крещения Руси с участием всех хpистианских конфессий области

16:32, 26 июля 2018
Общество
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В Кропивницком отметили 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины / orthodox-kr.org.ua

Во вторник, 24 июля, по случаю празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси в Кропивницком провели торжественный общий молебен с участием всех христианских конфессий области.

На мероприятии присутствовали представители областной и городской власти, общественных организаций, учреждений и организаций. В мероприятии принял участие митрополит Кировоградский и Новомиргородский Иоасаф, сообщается на сайте Кировоградской епархии УПЦ.

"Без осмысления истории, без усвоения ее уроков мы не можем полноценно строить свое настоящее и закладывать фундамент для будущего. Поэтому будет правильно и честно, если мы задумаемся над своей личной ответственностью перед бесценным наследием святого Владимира", - отметил в своей речи митрополит Иоасаф.

/ orthodox-kr.org.ua
/ orthodox-kr.org.ua
/ orthodox-kr.org.ua
В Кропивницком отметили 1030-летие крещения Киевской Руси-Украины / orthodox-kr.org.ua

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