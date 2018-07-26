Как реставрируют один из древнейших храмов Одесщины

Армянскую церковь Успения Пресвятой Богородицы в Аккермане вернули армянской общине в 2012 году, тогда же началось восстановление храма, который полвека использовался не по назначению.

Как сообщает "Думская", на территории рабочие строят административную пристройку возле главных ворот участка. Самих ворот пока нет, их реставрируют отдельно. Мастера говорят, что следуют европейской традиции реставрации и весь новодел нарочито современен, потому что они не пытаются в точности подделать аутентичные части.

Недалеко от главного входа выложены найденные на территории надгробные плиты. Первые две в советское время вмонтировали в здание в качестве карнизов. Когда-то двор армянской церкви был в несколько раз больше современного участка и примыкал к древнему кладбищу в армянском квартале города. Сейчас часть территории занимают частные владения аккерманцев и детский садик.

Небольшую экскурсию по территории храма нам провел глава историко-культурного комитета Союза армян Украины, куратор восстановления святыни Давид Давтян. Он профессиональный историк и кандидат наук.

Именно советский период, говорит Давид, нанес памятнику архитектуры максимально возможный урон.

«После закрытия помещение церкви служило музеем атеизма и планетарием, в последнее время тут базировалась археологическая экспедиция, - рассказывает историк. - Здание оштукатурили, а живопись внутри просто побелили. Между образами клали проводку, выключатели монтировали прямо на лица святых!».

Реставраторы освободили здание и окружающий территорию забор от штукатурки, обработав его специальными гидрофобизаторами. Восстановили кровлю, сохранив старые перекрытия, выполненные из дранки, заменили все водосточные трубы, для чего скопировали сохранившиеся.

Снимая слои штукатурки, реставраторы обнаружили два ранее неизвестных хачкара, вмурованных в стену. Эта находка добавила и без того таинственной истории храма еще несколько загадок.

Бетонную плитку, которой был уложен весь внутренний двор, тоже сняли. Теперь между сформированными, но еще не засеянными газонами проложены тропинки из бутового камня, как сотни лет назад.

Ученые до сих пор спорят относительно точной даты строительства церкви. По одной из версий, ее возвели греки, и первоначально сооружение служило монастырем, а армянам его передали только в XVI веке. По другой, храм построили веком позже сами армяне, причем предварительно заплатив крупную взятку османской администрации Аккермана.