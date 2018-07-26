В Запорожье ко дню Крещения Руси создадут светящийся крест из смартфонов и фонариков

Жители Запорожья 28 июля, с 20.00 до 21.00 проведут флешмоб «Празднование 1030-летия Крещения Руси-Украины в Запорожье» на площади Фестивальной.

Цель флешмоба - образование сияющего креста при помощи смартфонов или фонариков, сообщает "Время новостей".

Ожидается, что крест образуют именно 1030 человек. Видео с сияющим крестом на площади будет транслироваться онлайн во время телемоста празднования годовщины крещения Руси вместе с другими городами Украины.