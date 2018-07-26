На Львовщине завершают реставрацию 300-летней церкви-памятника национального значения
В Буске на Львовщине завершают реставрацию деревянной церкви Св. Параскевы.
Как сообщает "Zaxid.net", храм построен в 1708 году и является памятником национального значения. Его ремонт длился два года.
Открытие храма после реставрации запланировано на 12 августа, информирует райгосадминистрация.
В течение этого времени в здании заменили устои, почти треть прогнивших брусьев, полностью отреставрировали к аутентичному виду женскую, заменили кровлю, сделали пол, привели в порядок внутренние стены.
Во время замены пола в храме строители нашли складной литой бронзовый нагрудный крест-складень («энколпион»), предварительно датированный периодом XII-XIII вв. Крест состоит из двух отдельных частей и предназначен для хранения священных реликвий – иногда мощей святых.
24 июля экспертная комиссия осмотрела храм, осмотрела работы, озвучила свои замечания подрядчику.
«Ориентировочной датой открытия церкви после реставрации определили 12 августа. К этому времени должны завершить все работы, провести благоустройство территории и установить ограждение», ‒ заверили в РГА.
Заказчиком реставрационных работ был департамент архитектуры и развития градостроительства Львовской областной государственной администрации. Исполнителем ‒ КП «Центр Комплекс».