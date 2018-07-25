Во Львове задержали нетрезвым за рулем священника УАПЦ

Ночью 25 июля во Львове пьяным за рулем задержали настоятеля Храма Введения во храм Пресвятой Богородицы УАПЦ Олега Михалика.

Содержание алкоголя в его крови превышал норму в 12 раз, сообщает ZAXID.NET со ссылкой на "Pitbull Lviv". Координатор организации Маркиян Кравченко, один из активистов увидел, как возле ночного магазина остановился автомобиль, и из него выпал водитель. Участник организации вызвал патрульную полицию. Мужчина представился священником. Проверка на драгере показала, что содержание алкоголя в крови водителя превышал норму в 12 раз (2,49 промилле).

В Патрульной полиции Львовской области подтвердили информацию о задержании на просп. Красной Калины около 4.00 нетрезвого водителя. Однако правоохранители не разглашают личных данных водителя и информации об его отношение к церкви.

«Остановили Opel Astra, водитель которого нарушил ПДД. Во время общения обнаружили признаки алкогольного опьянения. Составлен протокол по ч.1 ст.130 (управление транспортом в нетрезвом состоянии) и вынесено постановление ч.2 ст.122 (нарушение ПДД)», - отметил пресс-секретарь патрульной полиции Львова Марьян Шпитак.

Марьян Шпитак добавил, что во время оформления мужчина вел себя вызывающе.

Секретарь-референт Львовской епархии УАПЦ Руслан Матвиенко сообщил ZAXID.NET, что в епархии об этом инциденте ничего не знают.