В Одессе неизвестные осквернили православный храм
21:09, 25 июля 2018Общество
108 0
Неизвестные осквернили одесский храм / timer-odessa.net
В ночь на 25 июля неизвестные сделали надпись «Гори, мразь» на храме святой мученицы Татьяны возле Национального университета «Одесская юридическая академия».
Об этом сообщает "Таймер".
По информации служителей церкви, на записи с установленной на здании камеры видеонаблюдения засветились на момент правонарушения двое злоумышленников. Оба - молодые люди.
Дело уже взяли на контроль правоохранительные органы, так как подобные, разжигающие рознь, надписи ранее появлялись на синагоге, а также на торговых будках, где работают иностранцы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter