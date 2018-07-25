В Одессе неизвестные осквернили православный храм

В ночь на 25 июля неизвестные сделали надпись «Гори, мразь» на храме святой мученицы Татьяны возле Национального университета «Одесская юридическая академия».

Об этом сообщает "Таймер".

По информации служителей церкви, на записи с установленной на здании камеры видеонаблюдения засветились на момент правонарушения двое злоумышленников. Оба - молодые люди.

Дело уже взяли на контроль правоохранительные органы, так как подобные, разжигающие рознь, надписи ранее появлялись на синагоге, а также на торговых будках, где работают иностранцы.