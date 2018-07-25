В УПЦ сообщают об избиении журналиста за статью о молодежном православном лагере на Черниговщине

Сегодня, 25 июля, в помещении Борзнянской РГА около 30 человек с символикой ВО «Свобода» совершили разбойное нападение на главного редактора местной газеты «Вести Борзнянщины» Сергея Близнюка и сотрудников администрации.

Нападавшие нанесли журналисту удары по голове и силой заставили написать заявление об увольнении. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После этого радикалы с ругательствами набросилась на заместителя главы Борзнянской РГА Александра Максимова и сотрудников администрации Елену Таран и Евгения Тарновского.

Нападавшие заставили чиновников написать заявления об увольнении под угрозой физической расправы, при этом их оскорбляли и унижали.

Главной «виной» потерпевших было то, что в районной газете «Вести Борзнянщины» вышла статья об отдыхе около 100 детей в православном летнем лагере для молодежи «На море Галилейском», организованном Нежинской епархией УПЦ.

Сообщается также, что накануне от представителей ВО «Свобода» поступали угрозы в адрес правящего архиерея Нежинской епархии УПЦ архиепископа Климента. А 21 июля группа нетрезвых мужчин, которые называли себя представителями этой политической силы, ворвались на территорию детского лагеря в Борзнянском районе, однако на то время дети уже разъехались по домам.

В тот же день нападавшие из ВО «Свобода» запугиваниями пытались заставить местных перевозчиков отказаться от предоставления услуг автотранспорта верующим УПЦ для приезда в Киев 27 июля на крестный ход, угрожая сжечь автобусы.

Напомним, ранее Информационно-просветительский отдел УПЦ сообщал о том, что чиновники массово блокируют участие верующих в крестном ходе 27 июля.