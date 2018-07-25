Народный художник Украины представит в Софии Киевской картину, изображающую князя Владимира после его крещения

Завтра, 26 июля, народный художник Украины Владимир Слепченко специально к 1030-летию крещения Киевской Руси презентует Национальному заповеднику «София Киевская» меценатский подарок - картину «Великое крещение».

Картина написана в 1998 году. На ней изображен момент, когда великий князь Киевский Владимир возвращается из Корсуня, где он принял Крещение, сообщает портал "Религия в Украине".

«Когда я приезжал в Киев, то непременно приходил к собору Святой Софии и делал зарисовки. Вдыхая запах древности веков, я задумал создать цикл исторических, духовных картин, который впоследствии получил название «Фрески». К этому циклу принадлежит и картина «Великое крещение». Она написана с использованием фактуры старых фресок и будто сама является частью обрамленной фрески», - рассказал художник.

Откроет презентацию генеральный директор Национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальская и народный художник Украины Владимир Слепченко, а также выступят ведущие ученые заповедника.

Также все желающие будут иметь возможность ознакомиться с экспозицией портретов выдающихся украинцев Владимира Слепченко «Избранные временем».